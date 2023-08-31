31 yaşındaki adam, kanser hastası sevgilisi ölmeden saatler önce onunla evlendi

ABD'de yaşayan Kyle Adcock, kanserle mücadele eden sevgilisi ölmeden saatler önce onunla evlendi.

Michigan eyaletindeki Saint Clair Shores şehrinde yaşayan Adcock, cumartesi günü sevgilisi Amy Drouillard'la tedavi gördüğü hastanede evlendi.

31 yaşındaki Adcock, Detroit merkezli yerel haber kanalı WJBK'ye "Amy gelinliğini giydi, çok güzeldi ve gülümsüyordu. Harika bir düğün oldu. Doktor da bizim için güzel bir gece hazırladı" dedi.

İki yıldır 4. evre meme kanseriyle mücadele eden 35 yaşındaki Drouillard ise evlendikten kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Adcock, Drouillard'ın eski eşinden oğlu olan 12 yaşındaki Nolan'ı daha rahat evlat edinebilmek için sevgilisiyle evlendiğini söyledi.

Nolan'ın babası da hastalıktan ötürü yaşamını yitirmişti.

Adcock, "Amy'nin müthiş bir oğlu var, ikisini de sevmemek gerçekten imkansız" dedi.

Genç adam, Nolan'ı evlat edinme sürecinde doğacak masrafları karşılamak için GoFundMe üzerinden bağış kampanyası da başlattı. Adcock, toplanacak paranın, 12 yaşındaki gencin ilerideki masrafları için de kullanılacağını söyledi.

Adcock'un destek çağrısına 684 kişi yanıt verdi ve 50 bin dolarlık bağış kampanyasında 25 Ağustos itibarıyla 42 bin 681 dolar toplandı.



Independent Türkçe, Guardian, WJBK