'Yaşayan İnsan Hazineleri' söyleşileri Yena Hacışevki ile devam etti

Yaralar kabuk bağlasın, ihtiyacımız olmayan kabuklar kırılsın” felsefesiyle yola çıkıp kendi mekânını yaratan Yena Hacışevki, Gençlik Merkezi ile %1 Kültür-Sanat Evi’nin “Yaşayan İnsan Hazineleri” söyleşi serisinin ikincisine konuk oldu.

Bandabuliya’da “Kabuk” ismini verdiği atölyesinde kamıştan flüt icra eden Yena Hacışevki, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Gençlik Merkezi Birliği Derneği Başkanı Fatoş Giritli ve bünyesinde bulunan gençler, Mehmetçik Çocuk Belediyesi ve bölge halkının katılımıyla Çayırova’da Lefkara Evi’nde düzenlenen etkinlikte, hayatını yaratıcılıkla nasıl zenginleştirdiğini ve insan olarak var olmanın yollarından hangisini seçtiğini anlattı.

Gençlik Merkezi Birliği Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tesadüflerle harmanlanan kendi yolculuğunu kültür ile süsleyerek hem kulağa hem de ruha temas eden bu kadını dinlemek ve aynı zamanda kukla gösterimlerini izlemek için Bandabuliya’da bulunan ‘Kabuk’ Atölyesi’ni ziyaret etmeniz şiddetle tavsiye edilir.” ifadeleri kullanıldı.

27/01/2020 14:29