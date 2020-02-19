Kraliçeden Harry ve Meghan'a şok: Kullanamayacaklar!

Kararın ardından Meghan Markle ve Prens Harry Kanada'ya gitmişti. İngiliz basınına göre ekonomik açıdan özgür olmak isteyen ve Sussex Royal unvanıyla markalaşmak isteyen çifti zora sokacak bir yasak geldi.

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, daha özgür olmak ve ekonomik olarak bağımsız olabilmek için kraliyetteki 'üst düzey' görevlerini bırakacaklarını açıklamıştı.

Olayın ardından Kraliçe II. Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve Prens Harry ile acil bir toplantı yapmış, ardından torunu ve ailesinin bu kararını onayladığını duyurmuştu.

Bu kararla da çift zamanlarını dönüşümlü olarak Kanada ve İngiltere de geçirme kararı almış ve Markle Kanada'ya gitmişti.

Karar sonrası Prens Harry de bir süre İngiltere'deki işlerini halletmiş ardından ise eşi ile çocuğunun yanına dönmüştü. Ekonomik olarak bağımsız olmak isteyen çift, kendi kazançlarını sağlamak için pek çok üst düzey firma ile görüşmeye de başlamıştı.

Ayrılık kararından hemen önce çift ‘SussexRoyal’ ismini tescil işlemlerini tamamlamış ve bu isim altında kendi markalarını kuracaklarının sinyalini vermişti.

Ancak Kraliçe II. Elizabeth'ten işleri karıştıracak ve çifti zora sokacak bir karar geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Kraliçe II. Elizabeth, kendilerini kraliyetten görmeyen çiftin 'Sussex Royal' ismini kullanmasını da tercih etmediğini ifade etti.

Eğer Kraliçe II. Elizabeth bu kararına ısrar ederse markalaşmak isteyen çiftin 'SussexRoyal' yerine farklı bir adla yola devam etmesi gerekiyor.Şimdiden pek çok teklifi değerlendiren Harry ve Meghan çiftinin Kraliçe II. Elizabeth'in bu kararına ne tepki vereceği ise henüz bilinmiyor.

19/02/2020 11:14