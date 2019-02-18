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Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şehre inen dağ aslanı operasyonla kurtarıldı.

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18/02/2019

Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi

BBC'nin haberine göre olay Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentinde gerçekleşti.

Evinin bahçesindeyken bir ağacın tepesinde dağ aslanı gören kişi durumu hemen yetkililere bildirdi.

15 metre yüksekliteki ağaca çıkan aslan için itfaiye ekipleri ve vahşi yaşam derneği yetkilileri tarafından operasyon başlatıldı.

Dağ aslanı, indirilmeden önce iğneyle uyuşturuldu. Biyologlar tarafından durumu değerlendirilen dağ aslanı daha sonra yeniden doğaya salındı.

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