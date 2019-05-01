Bahar yorgunluğunda enerjiyi yükselten 8 besin!

Uyku isteği, dikkat eksikliği veya eklem ağrıları gibi yakınmalarınız var mı? Yanıtınız ‘evet’ ise bu şikayetlerinizin nedeni ‘bahar yorgunluğu’ olabilir! Ve bu yorgunluktan kurtulup baharın tadını çıkarmanın en iyi yolu da doğru beslenmeden geçiyor.Uzun ve kasvetli kış günlerinde yavaşlayan metabolizma bahar mevsimine geçiş sürecine adapte olamıyor. Bunun yanı sıra vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral depoları da kışın genellikle boşalmış oluyor. Tüm bu faktörlerin etkisiyle, kimi zaman bizi kolumuzu bile kıpırdatamayacak kadar halsiz düşüren ‘bahar yorgunluğu’ tablosu gelişebiliyor. Aslında açık havada düzenli yürüyüş yaparak, bol su içerek, en önemlisi ise sağlıklı beslenerek vücudumuzun kaybettiği enerjiyi yeniden kazanabiliriz.



Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Aybala Akkülah sebze ve meyvelerin önemli vitamin ile mineral kaynağı besinler olmalarının yanı sıra güçlü antioksidan özellik de gösterdiklerine dikkat çekerek, ”Antioksidan özellikleri sayesinde bahar yorgunluğuna karşı vücudumuzun daha enerjik olmasında önemli rol oynuyorlar. Her meyve ile sebze kendine özgü sağlığa yararlı bileşikler içerdiği için rengarenk ve çeşitli beslenmek vücudumuz için faydalı olan besin öğelerini almamızı sağlıyorUzun ve kasvetli kış günlerinde yavaşlayan metabolizma bahar mevsimine geçiş sürecine adapte olamıyor. Bunun yanı sıra vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral depoları da kışın genellikle boşalmış oluyor. Tüm bu faktörlerin etkisiyle, kimi zaman bizi kolumuzu bile kıpırdatamayacak kadar halsiz düşüren ‘bahar yorgunluğu’ tablosu gelişebiliyor. Aslında açık havada düzenli yürüyüş yaparak, bol su içerek, en önemlisi ise sağlıklı beslenerek vücudumuzun kaybettiği enerjiyi yeniden kazanabiliriz.





Ayrıca içerdikleri vitamin ve mineraller nedeniyle bazı besinlerin bahar yorgunluğuna karşı düzenli olarak tüketilmeleri ayrı bir önem taşıyor. Diyetisyen Aybala Akkülah baharı zinde geçirmemiz için soframızdan eksik etmememiz gereken besinleri şöyle anlatıyor:

Enginar: Posa, C vitamini, folat, fosfor ve magnezyum gibi mineral içeriği yüksek olan enginar aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağı ve en zengin antioksidan kaynaklarından biri. Üstelik bir adet enginar sadece 56 kalori içeriyor. Salatalara eklediğiniz ya da buğulama, haşlama ve ızgara gibi pişirme yöntemlerini kullanarak hazırladığınız enginarı dereotuyla beraber servis ederek lezzetli bir ikiliye dönüştürebilirsiniz.

Çilek: Çilek, içinde kırmızı rengini veren antosiyanin maddesi sayesinde yüksek antioksidan özellik gösteriyor. Vücut direncinin artmasına destek olup bahar yorgunluğuyla başa çıkmanıza yardımcı olan çilek, su ve lif açısından da oldukça zengin bir besin. Bir porsiyon, yani 10-12 adet çilekle günlük C vitamini ihtiyacınızı da fazlasıyla karşılayabilirsiniz.

Semizotu: İçerdiği A vitamini, çinko, fostor, manganez, bakır ve kalsiyum gibi vitamin ile mineraller nedeniyle ‘Süper gıda’ unvanına sahip olan semizotu yüksek miktarda omega-3 yağ asidi içeriyor. Çinko, bağışıklık sisteminin güçlenmesine fayda sağlıyor. Antioksidan görevi üstlenen manganez de enerji üretmek için de önemli. Üstelik semizotu 100 gram başına sadece 16 kalori içeriyor.

Ananas: Ananas özellikle yorgunluğa yol açan ödemin atılmasında büyük etkiye sahip bir meyve. C vitamini açısından zengin olması ve içerdiği bromelain enzimi sayesinde bağışıklık sistemini koruyor, vücut direncinin güçlenmesini sağlıyor. Lif oranı oldukça yüksek olan ananası günde 2 halkayı geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz.

Bezelye: İlkbahar mevsiminde taze olarak sofralarda yerini alan bezelye birçok vitamin ile demir, manganez, bakır, çinko ve kalsiyum gibi mineraller içermesinin yanı sıra lifli yapısı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca sindirim sisteminin rahatlamasına yardım ediyor. Yüksek oranda antioksidan içeriğiyle vücudumuza yüksek enerji sağlıyor.

Erik: Erik bağırsaklarda çözünebilir lif ile yüklü bir besin. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcı oluyor. Ayrıca birçok vitamin ve mineral içeriyor. İçerdiği yüksek oranda C vitaminiyle bağışıklığı güçlendiriyor. Potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden de zengin bir besin. Kan şekerini hızla yükseltmediği için kilo vermeyi de destekliyor.

Kuşkonmaz: Folattan çok zengin olan kuşkonmaz K vitamini açısından da mükemmel bir kaynak. Bunların yanı sıra A vitamini, C vitamini ve demir içeriği de yüksek bir besin. İçeriğinde barındırdığı ve sindirilemeyen karbonhidrat grubundan olan inülin ile bağırsak florasında iyi huylu bakterilerin gelişimine katkı sağlayabiliyor. Kuşkonmaz su yönünden zengin bir besin ve araştırmalara göre uygun hidrasyonu korumak metabolizmayı hızlandırıyor, gün boyu daha fazla kalori yakması için vücudunuza yardımcı oluyor. Tüm bu etkileri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek bahar yorgunluğuna karşı mücadele etmenize katkı sağlıyor.

Pancar: Pancar, hem kökü hem de yaprakları yenilebildiği için vitamin ve mineral içeriği açısından zengin bir besin. Kökü yüksek oranda antioksidan özellik gösteriyor, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Pancar yaprakları da A ve K vitamini açısından zenginler. A vitamini sağlıklı bir bağışıklık sistemi için önemli, K vitamini de kanın pıhtılaşması için şart ve kemik sağlığında önemli rol oynuyor. Posa içeriğiyle de bağırsaklarımızı koruyor, sindirim sistemini güçlendiriyor.