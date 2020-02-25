Gmail kullananlara önemli uyarı!

Dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden biri olan Gmail için sürpriz bir gelişme yaşandı. Gmail'in sahibi olan Google'dan yapılan flaş açıklama, Gmail'deki yeni özelliği ortaya çıkardı. Bakın Gmail'de artık ne olacak?

Gmail'e gelen yüzlerce ve hatta binlerce e-posta, yer yer aranılan e-postanın bulunmasını hayli zorlaştırıyor. Bu sorunun farkında olan Google ile 'search chips' özelliğini hayata geçiriyor. Peki nedir bu özellik? Ne işe yarayacak?

Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Gmail'de arama yapmak isteyenler, arama çubuğuna konu veya herhangi bir kelimeyi yazmaları yeterli oluyor.

Ancak 'search chips' işi bir adım öteye taşıyor. Kullanıcılar arama kısmına girdiklerinde sohbet, gönderilen tarih, e-postanın eki dahil pek çok filtreyi artık kullanabilecek.

Bu geniş arama opsiyonu ise Gmail bünyesinde aranan her şeyi çok daha kolay bir şekilde karşınıza çıkaracak. Ayrıntılı arama, aradığını daha hızlıca bulabilmenize de olanak verecek.

"Search chips ile alakasız sonuçları sıralamaya gerek kalmadan arama sonuçlarınızı kolayca hassaslaştırabilir ve aradıklarınızı daha hızlı bulabilirsiniz.

"Search chips ile alakasız sonuçları sıralamaya gerek kalmadan arama sonuçlarınızı kolayca hassaslaştırabilir ve aradıklarınızı daha hızlı bulabilirsiniz.

ABD'nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı.

Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti

Bunun üzerine yaz aylarında polis arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

25/02/2020 09:33