31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7443 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış 43 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.

19 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Çağlayan-2 / Gönyeli-4 / Köşklüçiftlik-1/ Yenişehir-1/ Aşağı Dikmen-1 / Kızılbaş-6 / Taşkınköy-1 / Marmara-1/ Ortaköy-2

Girne

Girne Merkez- 3 / Alsancak-5 / Doğanköy-1

Gazimağusa

Çanakkale-1/ Baykal-1/ Görneç-1

16 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7443

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.103.747

Toplam Vaka Sayısı: 6902

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6464

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 405

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 33

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 339

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1914

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3594

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16/05/2021 18:56