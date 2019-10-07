Taçoy, Türkiye Enerji Zirvesi’ne katılacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Taçoy, bu yıl “Geleceği İnşa Etmek” temasıyla bugün başlayacak olan zirvenin açılışında konuşma yapacak.

Zirveye katılmak üzere dün akşam KKTC’den ayrılan Taçoy, Türkiye ve dünyadan bin 500’ün üzerinde katılımcıyı bir araya getirecek Enerji Zirvesi’nde ikili temaslarının yanı sıra heyetler arası görüşmeler de yapacak.

(BRT)

07/10/2019 09:54