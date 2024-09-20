33 arı kuşu ve bir pulyayı kanunsuz avlayan kişi hakkında yasal işlem

Mutluyaka’da kanunsuz avlanan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 18-19 Eylül tarihleri arasında Z.M.’nin (E-69), kendisine ait ağıl içerisindeki bal arılarını korumak maksadıyla, 28 adet ökse kurarak, toplam 33 adet arı kuşu ile bir adet pulyayı kanunsuz olarak avladığı tespit edildi.

Z.M. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Diğer polisiye haberler:

-İskele’de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edildi

İskele bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelere yönelik dün polis ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 2 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ise ikamet izinsiz bir kişi tutuklanarak, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa’daki ev yangınında bir kişi yaralandı

Gazimağusa’da, Bahriyeli Sokak’ta, dün saat 21.00 sıralarında bir apartman dairesinin mutfağı içerisinde, muhtemelen yemek pişirildiği sırada çalışır durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, mutfak içerisinde bulunan muhtelif beyaz eşyalar, mutfak dolabı, lavabo ile fayanslar, 10 metre uzunluğundaki elektrik kablosu ve muhtelif mutfak malzemeleri yandı, çıkan duman ve ısıdan dolayı evin tüm duvarları islendi.

Yangın sırasında ikametgah sakini bir şahıs, devrilen tencereden dökülen yağlar sonucu yaralandı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde her iki ayağında yüzeysel yanık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.