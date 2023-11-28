33 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız ismi Trent Alexander Arnold, büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.



Daily Mail'de yer alan haberde, Adidas'la ayakkabı sponsorluğu için sözleşme imzalayan Trent Alexander Arnold'un bu anlaşmadan 33 milyon dolar kazanacağı belirtildi.



Haberde İngiliz futbolcunun bu anlaşmayla Avrupa'daki en büyük sponsorluk anlaşmalarından birine imza attığı belirtildi.



Bu sezon Liverpool formasıyla 15 maçta süre alan Trent Alexander Arnold, 1 gol ve 3 asist kaydetti.

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