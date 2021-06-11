33 pozitif vakaya rastlandı!

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11/06/2021

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33 pozitif vakaya rastlandı!

KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 9321 olurken; 15'i yerel 33 pozitif vaka saptandı. 17 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalardan 2’si, yurtdışından gelenlerden; 16’sı temaslılardan. 15 yerel vakanın 3 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 1 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa

Haspolat-2/ Demirhan-1

Girne

Girne Merkez-3 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Boğazköy-1/ Çatalköy-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1

Lefke

Lefke Merkez-2 / Gemikonağı-2

11 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9321 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16 

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.309.770

Toplam Vaka Sayısı: 7526

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7247

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 245

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 214   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3105

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9887

11/06/2021 18:49
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TAGS: 33 pozitif vakaya rastlandı!, haberkibris, kıbrıs,
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