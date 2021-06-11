33 pozitif vakaya rastlandı!
11/06/2021
KKTC’de son 24 saatte yapılan test sayısı 9321 olurken; 15'i yerel 33 pozitif vaka saptandı. 17 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, vakalardan 2’si, yurtdışından gelenlerden; 16’sı temaslılardan. 15 yerel vakanın 3 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 1 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi Lefke bölgesinden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa
Haspolat-2/ Demirhan-1
Girne
Girne Merkez-3 / Aşağı Girne-1/ Yukarı Girne-1/ Boğazköy-1/ Çatalköy-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1
Lefke
Lefke Merkez-2 / Gemikonağı-2
11 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9321
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 15
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.309.770
Toplam Vaka Sayısı: 7526
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7247
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 245
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 214
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 667
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3105
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 9887