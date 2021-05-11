33 pozitif vakaya rastlandı!
11/05/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9010 olup, 24'ü yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 24 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 1 kişi Gazimağusa, 5 kişi Girne, 1 Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-4 / Yenikent-2 / K.kaymaklı-3 / Sanayi Bölgesi-2 / Hamitköy-2/ Metehan-2/ Haspolat-1/ Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez-4 / Edremit-1
Gazimağusa
Çanakkale- Bölgesi -1
Güzelyurt
Aşağı Bostancı-1
11 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9010
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 24
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.076. 237
Toplam Vaka Sayısı: 6750
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6206
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 511
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 448
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 18
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 66
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 454
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 702
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3003