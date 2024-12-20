33 sendikadan genel grev uyarısı

Toplu iş sözleşmesi ve hayat pahalılığı düzenlemeleri ile grev yasaklarına karşı 33 sendika, genel grev uyarısında bulundu.

Sendikalar adına ortak açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, dün düzenlenen toplantıda, bir dizi eylem ve grev kararı alındığını açıkladı.

Maviş, “Toplu İş Sözleşmesi (TİS) hakkına ve toplu sözleşmelerle elde edilen veya edilecek hakları engellemek isteyen yasa tasarısı örgütlü çalışma hayatına bir darbedir. Hayat pahalılığı (HP) artışı ile ilgili önerilen ve artışların konsolide edilerek verildiği uygulamayı kaldırmayı öngören yasa tasarısı ise maaşların reel değerini düşürecek ve vatandaşın alım gücünü azaltacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

-Çarşambadan itibaren stratejik yerlerde grev ve eylemler

“Hükümeti son kez uyarıyoruz” diyen Maviş, ilgili yasa tasarıları ile kendilerine olumlu bir dönüş yapılmaması ve grev yasağı ile ilgili yasa gücünde kararnamenin geri çekilmemesi halinde 25 Aralık Çarşamba'dan itibaren stratejik önem arz eden yerlerde grev ve eylemlere başlanacağını açıkladı.

Maviş, söz konusu yasa tasarıları Meclis komitesinde görüşüldüğü günde ise genel grev uygulanacağını duyurdu.

Maviş açıklamasında, “Çalışanların insanca yaşam hakkını gasp ederek geçim derdine düşmesini, fakirleşmesini hedefleyen dayatma politikalara karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu sadece sendikaların değil, tüm halkın mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya imza atan sendikalar şunlar:

“KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, KOOPSEN, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, BES, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS, MALİYESEN, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası”