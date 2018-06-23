33 yaşındaki adam kayıp

33 yaşındaki Dergah Kaya 11 Haziran’da Lapta’da evinden ayrılarak halen geri dönmedi.



Polis, Kaya’nın arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi

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2 KİŞİ EVLERİNİN BAHÇESİNDE YARALANDI…



Alayköy’de dün saat 19:00 sıralarında, Salih Hacımevlüt (E-57), evinin bahçesinde bulunan inşaatta yürürken aniden rahatsızlanarak düştü ve başını çarptı.



Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kafatasında kırık ve kanama tespit edilen Hacımevlüt yoğun bakım serisinde kontrol altına alındı.



Mehmet Emin Karagil(E-65) de dengesini kaybederek Kurtuluş’ta evinin yanında bulunan 4 metre derinliğindeki beton havuzun içerisine düşerek yaralandı.



Karagil, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde omuriliğinde ve kaburgalarında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor