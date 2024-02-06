33 yaşındaki Sarwar Jamil'in Ölüm Sebebi Araştırılıyor

Kanlıköy'de 1 Şubat 2024 tarihinde evinin önünde aniden rahatsızlanarak ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki Sarwar Jamil'in ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan otopside, ölüm nedeninin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi, yapılacak detaylı incelemeler sonucunda belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

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