33 yaşındaki Yunus Çobanoğlu hayatını kaybetti

Gazimağusa’da bir özel hastanede rahatsızlığı nedeniyle yatılı tedavi gören Dipkarpaz’da sakin Yunus Çobanoğlu (E-33)'nun, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis'in açıklaması şöyle:17.07. 2022 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede rahatsızlığı nedeniyle yatılı tedavi görmekte olan Dipkarpaz’da sakin Yunus ÇOBANOĞLU(E-33), aniden rahatsızlanarak ambulans ile sevk edildiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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18/07/2022 15:32