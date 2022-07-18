33 yaşındaki Yunus Çobanoğlu hayatını kaybetti
Dipkarpaz’da sakin 33 yaşındaki Yunus ÇOBANOĞLU, aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
18/07/2022
Gazimağusa’da bir özel hastanede rahatsızlığı nedeniyle yatılı tedavi gören Dipkarpaz’da sakin Yunus Çobanoğlu (E-33)'nun, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis'in açıklaması şöyle:17.07. 2022 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede rahatsızlığı nedeniyle yatılı tedavi görmekte olan Dipkarpaz’da sakin Yunus ÇOBANOĞLU(E-33), aniden rahatsızlanarak ambulans ile sevk edildiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.