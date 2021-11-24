330 pozitif vakaya rastlandı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.001 olup, 263'ü yerel 330 pozitif vakaya rastlanmış, 290 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 61 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 263 kişi ise yerel vakadır.

123 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.001

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 330

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 61

Yerel Vaka Sayısı: 263

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 290

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.989.802

Toplam Vaka Sayısı: 27.228

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.250

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2882

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2793

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7461

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24/11/2021 18:53