İçişleri Bakanlığı: Ara emri taleplerine itiraz edilmeyecek

İçişleri Bakanlığı, iptal edilen yurttaşlıklarla ilgili dava sürecini değerlendirdi…

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz Temmuz ayında benzer bir açıklama yapan, ara emrinin gerekli olduğu davalarda buna itiraz edilmeyeceğini bildiren İçişleri Bakanlığı, geçen süreçte henüz davaların esasına girilmemiş olmasına ve davaların neticelenmesinin ne kadar zaman alacağının bilinmediğine dikkat çekti.

Bakanlık, bu durumun dikkate alınarak, davacı konumundaki kişilerin mağduriyet yaşamaması için diğer davalarda da ara emri taleplerine itiraz etmeme kararı aldıklarını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, karar ile Yüksek İdare Mahkemesi’ni ara emirleriyle meşgul etmek yerine, buna harcanacak zaman ile davaların esasının daha rahat ve adilane görüşülebilmesine yardımcı olmayı da amaçladıklarını vurguladı.