Güney Koreli pop yıldızlarına toplu tecavüzden hapis

Alkollü oldukları için bilinçleri yerinde olmayan kadınlara topluca tecavüz etme suçundan K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon'a hapis cezaları verildi.Güney Kore'yi sarsan davada Jung 6, Choi de 5 yıl hapis cezası aldı.Yargıç ayrıca şarkıcıların 80 saat cinsel şiddet terapisi görmesine hükmetti.Pop yıldızlarına 5 yıl süreyle çocuklarla çalışma yasağı da getirildi.

30/11/2019 12:32