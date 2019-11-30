Güney Koreli pop yıldızlarına toplu tecavüzden hapis

Güney Koreli K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon toplu tecavüz suçundan hapis cezalarına çarptırıldı. Jung 6, Choi de 5 yıl ceza aldı

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30/11/2019

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Güney Koreli pop yıldızlarına toplu tecavüzden hapis

Alkollü oldukları için bilinçleri yerinde olmayan kadınlara topluca tecavüz etme suçundan K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon'a hapis cezaları verildi.Güney Kore'yi sarsan davada Jung 6, Choi de 5 yıl hapis cezası aldı.Yargıç ayrıca şarkıcıların 80 saat cinsel şiddet terapisi görmesine hükmetti.Pop yıldızlarına 5 yıl süreyle çocuklarla çalışma yasağı da getirildi.

30/11/2019 12:32
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TAGS: haber, kıbrıs, güney kore, k-pop, yıldız
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