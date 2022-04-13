334 yeni vaka 1 can kaybı!

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13/04/2022

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334 yeni vaka 1 can kaybı!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.258 olup, 334 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.

159 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 87 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

13 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.258 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035 

Toplam Vaka Sayısı: 91.385            

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 87.438               

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3673

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 523

13/04/2022 18:12
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TAGS: 334 yeni vaka 1 can kaybı!
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