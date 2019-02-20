Güney Kıbrıs'ta 'Tutanak' polemiği devam ediyor

AKEL ile Rum Yönetimi arasındaki tutanak polemiği devam ederken Parti Genel Sekreteri Andros Kiprianu “iki devlet veya konfederasyon çözümlerini kabul etmeyiz, kafalarının ardında böyle fikirler olanlar bunu terk etsinler, aksi halde karşılarında bizi bulurlar” uyarısında bulundu.

AKEL’in “4 Temmuz 2017 tutanağı” konusunda yönelttiği ağır eleştiriler üzerine Sözcü Prodromos Prodromu yazılı açıklama yaparak partiyi “Türk taleplerine hizmet etmekle” suçladı. Sözcü AKEL’e “Türk taleplerine zemin katacağına, Başkan’ın Guterres Çerçevesi’nin 6 parametresinin referans şartlarına katılması çabasına destek mi veriyor yoksa verip vermediğini açıklamayan birilerinin Guteres Çerçevesi diye gösterdikleriyle mi yetiniyor, açıklasın” diyerek meydan okudu.

Haravgi “Yüz Karası İddiasında Israr Ediyor… Hükümet AKEL’i Türk Taleplerine Hizmet Etmekle Suçluyor” başlıklı haberinde Sözcü’nün dünkü açıklaması için “Başkanlık, Sözcü aracılığıyla, müzakerelerin muhtemel başlamamasının suçunu AKEL’e atma çabasına girişti” yorumunu yaptı.

Habere göre AKEL’i “müzakerelere Espen Barth Eide’nin 4 Temmuz’da ortaya koyduğu, Genel Sekreter’in 30 Haziran 2017’de sunduğu 6 parametreyi hissedilir şekilde şekillendiren notlar zemininde gidilmesini kabul edip etmediği sorusuna cevap vermeye” çağıran Prodromu şunları kaydetti:

“30 Haziran Çerçevesi ile 4 Temmuz notları arasında çok önemli fark var. (notlar) 30 Haziran notlarında işaret edilmeyen garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesiyle ilgilidir. Yine Genel Sekreter’in, Omorfo’nun (Güzelyurt) iadesine ve organlar-mekanizmalar ve kararlarda bir olumlu oy gerekliliğinin geçerli olabileceği şartlara dair net atfı var.”

“YÜZ KARASI…”

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Yönetimi Başkanlığı’nı, ne zaman zor durumda kalsa ve yöneltilen eleştirilere cevap veremese, eleştirilerin Türk propagandasına hizmet ettiği “itibarsız ve yüz karası” iddiasına başvurmakla suçladı.

Stefanu “Türk propagandası bu şekilde güçlendiriliyorsa Sayın Nikos Anastasiadis’in zamanın Başkanı Tasos Papadopulos aleyhine Avrupa’da yaptığı ‘Kıbrıs’ta demokrasi acı çekiyor” suçlaması nereye gider” diye sordu.

Anastasiadis’in, 4 Temmuz 2017 tutanağı konusunu hiç yoktan ortaya attığını, hükümetinin şimdi ise tutanak değil katılımcıların tuttuğu notlar olduğu itirafında bulunduğunu hatırlatan ve Rum yönetimi Başkanının BM Genel Sekreterliği’ni küçümsemesinin müzakerelerin başlamasına nasıl hizmet edeceğini soran Stefanu “tutanaklar konusunu ortaya koyma şekliyle uluslararasında sadece oyalama yaptığı ve referans şartları anlaşmasına yeni şartlar getirdiği izlenimi yarattığına” işaret etti.

Stefanu Anastasiadis’in “çıkmaza girilirse ne yapacağımızı düşünmeliyiz” tutumunun ne anlama geldiğinin bilincinde olup olmadığını sordu ve “ basit mantık, doğrudan başka çözümleri de görüştüğü sonucuna götürür” dedi.

ANDROS KİPRİANU

Aynı gazete AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, partisinin iki devlet veya konfederal çözümü kabul etmediğini vurgulayarak “kafasının ardında böyle fikirler olanlar bunu terk etsin, aksi takdirde karşılarında bizi bulurlar” dediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis’in Politis gazetesine verdiği söyleşide tam olarak farklı seçeneklerden söz ettiğini söyleyen Kiprianu “iki bölgeli iki toplumlu federasyon dışındaki başka seçenekler nedir? Fazla değil. Ya iki devlettir veya konfederasyon. Başka seçenek yok ve bu bizi çok kaygılandırıyor” dedi.

Kiprianu Anastasiadis’in “hazır olduğuna ikna etmek için BM nezdinde inisiyatif alması, Kıbrıs sorununu uzlaşılmış çerçeve temelinde çözüme götürecek müzakerelerin başlamasının gereklilikten de öte olduğu anlayışını işlemek için de Rum halkına yönelmesi gerektiğini” söyledi.

Politis haberi “Prodromu ve AKEL’in Guterres Çerçevesi Konusundaki Karşılıklı Soruları… AKEL 4 Temmuz Tutanağına Dair Tartışmanın ve BM’ye Eleştirinin Maksadını Soruyor” başlığıyla aktardı.

CUMHURBAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI RUM BASININDA

Rum gazeteleri Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dünkü basına kapalı oturumda Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirmesinin ardından basına yaptığı açıklamayı okurlarına çeşitli başlıklar altında taşıdı.

Fileleftheros “Akıncı’dan Yol Haritası… Gelişmeler Hakkında ‘Meclise’ Bilgi Verdi ve Kıbrıs Sorununun Gidişatına dair Görüş Alış Verişinde Bulundular… Jane Holl Lute’un Ne Başaracağı Halen Bilinmiyor”

Haravgi “’Ada’da Barış ve Refah Aransın’… Akıncı, Hiçbir Şeyi Reddetmiyorum Ama Çerçeve Somuttur Diyor”

Alithia “Mustafa Akıncı: Hiçbir Şeyi Reddetmiyorum Ama Çerçeve Somut”

ANASTASİADİS AKINCI İLE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE MISIR’A GİDECEK

Bu arada, Alihtia ve diğer gazetelere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinden iki gün önce Mısır’a giderek 24-25 Şubat’ta Şarm El Şeyh’te düzenlenecek AB-Arap Devletleri Birliği zirvesine katılacak. Rum Sözcü Prodromu zirvenin, hem AB hem Arap devletlerinin liderlerini ilk kez bir araya toplayacağı için çok önemli addedildiğine dikkat çekti