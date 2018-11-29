Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü etkinliklerle kutladı 

Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, görev yaptıkları okullarda öğrencilerle çeşitli drama etkinlikleri gerçekleştiren Etkileşimli Drama Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, dramanın yaşamdaki ve eğitimdeki yerini vurguladı.

Üyeler, öğleden sonra ise Girne Belediye meydanında halkla buluşarak, Kıbrıs Türk Edebiyatı temasıyla gerçekleştirdiği drama etkinlikleriyle Dünya Drama Günü’nü kutladı.

Etkinlikte, Etkileşimli Drama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İpek Denizli Karagöz basın bildirisini okudu.

