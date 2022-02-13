339 pozitif vakaya rastlandı!

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13/02/2022

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339 pozitif vakaya rastlandı!

KKTC'de son 24 saatte yapılan 23 bin 813 test sonucu 339 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı, 566 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 137 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesinden.

13 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

"Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.813     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 339

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 339       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 566 

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.594.592   

Toplam Vaka Sayısı: 61.709       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.263        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4264    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4188   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3634     

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125950"

13/02/2022 18:28
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TAGS: 339 pozitif vakaya rastlandı!, haberkibris,
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