339 pozitif vakaya rastlandı!
13/02/2022
KKTC'de son 24 saatte yapılan 23 bin 813 test sonucu 339 Covid-19 pozitif vakaya rastlandı, 566 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakalardan 137 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 83 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesinden.
13 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
"Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.813
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 339
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 339
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 566
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.594.592
Toplam Vaka Sayısı: 61.709
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.263
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4264
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4188
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 270
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 371
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3634
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 125950"