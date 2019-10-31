Kate Middleton’dan Meghan Markle’a saray hayatı tavsiyesi

Kate Middleton ile Meghan Markle arasında geçtiği iddia edilen konuşma, İngiliz medyasının gündeminde. Yazar ve emekli kraliyet uzmanı gazeteci Phil Dampier'in iddiasına göre, üç çocuk annesi tecrübeli kraliyet gelini Kate Middleton, çiçeği burnunda gelin Meghan Markle’a saray yaşamına dair tavsiyelerde bulundu. Markle, bir süre önce eşiyle birlikte çıktığı Afrika seyahati sırasında çekilen belgeselde, medya baskısına maruz kaldığını anlatınca gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Markle, kendisine yönelik eleştirilerden bunaldığını ve üzüldüğünü söylemişti. Hatta Prens Harry de bu belgeselden hemen önce bir açıklama yaparak "Annesinin ölümünde basın ilgisinin payı olduğunu, aynı durumun karısının başına gelmesine izin vermeyeceğini" belirtmişti. İddiaya göre Middleton, göz önünde olmaktan dolayı baskı hisseden Markle’a kendisi de dahil ailedeki herkesin zaman zaman özellikle de basının baskısı yüzünden zor günler geçirdiğini belirterek "Önemli olan hatalardan ders çıkarmak, yoluna devam etmek" dedi. Kate Middleton kendisi de bir zamanlar basının hedef tahtasındaydı. Özellikle Prens William ile bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı yazılmış, uzun süre flört ettiği halde bir türlü evlenme teklifi alamamasından dolayı "Waity Katie" (Bekleyen Katie) adı takılmış ve espri konusu olmuştu. Çalıştığı işi bıraktığı için "tembel" damgası da yiyen Middleton, sessiz kalmayı tercih ederek herhangi bir şikayette bulunmamıştı. Öte yandan dün, İngiltere’de farklı partilerden 72 kadın milletvekili, Meghan Markle’a karşı yürütülen medya baskısına itirazlarını dile getiren bir açık mektup yayımladı. Farklı siyasi görüşteki milletvekilleri, Markle’ı, “Tatsız ve yanıltıcı haberlerle dolu ulusal gazetelerin sizi, karakterinizi ve ailenizi rahatsız etmesine karşı duruyoruz” denilen mektupla destekledi. Meghan Markle ve Prens Harry, İngiliz bulvar medyasına karşı yasal yolları kullanmış ve Markle’ın babasına gönderdiği özel mektubu yayımlayan The Mail of Sunday gazetesine dava açmıştı. Haberde Thomas Markle'a cümle cümle yorumlatılan ve cevaplatılan mektupta, Meghan Markle, babasından magazin dergilerine ve gazetelerine malzeme vermemesini istiyordu. Sussex Düşesi, babasının gazete ve dergilere verdiği beyanatlarında kendisine verdiği acıdan şikayet ediyordu.

31/10/2019 11:32