34 Türk için Çin’e ambulans uçak gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlattı. Bugün, 34 Türk için Çin'e ambulans uçak gönderiliyor.

Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında son 24 saatte 38 can kaybı daha yaşandı. Ölenlerin sayısı 170'e çıkarken, müşahede altına alınan kişi sayısı 80 bini buldu.

Pilotlar ve sağlık ekibi özel kıyafet giyecek

Dışişleri Bakanlığı dün, Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan kalkan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M kargo uçağı Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.

Ambulans uçak, Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket edecek.

Uçaktaki pilotlar ve 6 sağlık ekibi özel kıyafet giyecek.

Uçakla, 34 Türk vatandaşı dışında 7 Azerbaycan Türkü, 7 Gürcü ile 1 Arnavutluk vatandaşı da Türkiye'ye getirilecek.

"Türkiye'de rahatız doğru ama diğer ülkeleri nasıl etkiliyorsa bizi de etkileyebilir"

Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Engönül şunları söyledi:

"Yüzde 2 çok yüksek bir ölüm oranı değil, önceki SARS'ın yüzde 10'du. Ama yine de yüksek.

Aşı, bu salgına yetişmez, mümkün değil. Zaman o kadar önemli ki. Koronavirüslere yönelik başka durumlara hazır olmak lazım. Bilim insanları bizim de temasta olduğumuz kişiler çalışmalarını sürdürüyor. Şu an yapılması gereken bu ciddi bir şey. Türkiye'de rahatız doğru ama diğer ülkeleri nasıl etkiliyorsa bizi de etkileyebilir."

Vaka sayısı 7 bin 700'ü geçti

TRT Haber muhabiri Musab Eryiğit ise Pekin'den şunları aktardı:

"Vatandaşlar tıbbi kontrolden geçtikten sonra Türkiye'ye götürülecekler. Wuhan'daki gelişmeler bununla da sınırlı değil. Diğer ülkeler de önlemlerini artırıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) toplantısı merakla bekleniyor. Küresel salgın ilanı yapılırsa da diğer ülkeler önlemlerini artırabilir.

Salgının yayılmasını önlemek için Çin de önlemleri artırıyor. Kalabalık yerlerde maske uyarısı yapıldı. Artık eczanelerde, marketlerde maske kalmadı.

Kesinleşmiş vaka sayısının 7 bin 700'ü geçtiğini hatırlatalım, şüpheli vaka sayısının da 12 binin üzerine geçtiğini hatırlatalım."

30/01/2020 13:01