34 ünite kan verildi ama kurtarılamadı!

Cadde ortasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Hakkı Turgut'un yaşatılması için 34 ünite kan verildiği ortaya çıktı. Soğukkanlılıkla ifade veren Zafer Çınar ilk sorgusunda "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi" dedi.

Olay, 21 Mayıs günü Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce bıçaklama olayı nedeniyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut (23) ile Zafer Çınar(24) yolda karşılaşınca kavga çıktı. Kavga sırasında iki genç, birbirlerine bıçak çekti. Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de elinden hafif yaralanan Zafer Çınar gözaltına alındı.

Turgut, Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verilirken Zafer Çınar 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

"34 ÜNİTE KAN VERİLDİ KURTARILAMADI"

İbrahim Hakkı Turgut'un bıçak darbesi nedeniyle kalp damarının parçalandığı, doktorların onu yaşatmak için bacağından aldığı damarla onarmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 34 ünite kan verilen Turgut'u yaşatmak için doktorların yoğun mücadele verdiği ancak tüm çabaların yetersiz kaldığı belirtildi.