34 yaşındaki atlet bıçaklanarak öldürüldü

Ugandalı 34 yaşındaki atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

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01/01/2024

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34 yaşındaki atlet bıçaklanarak öldürüldü

Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat'ın Kenya'da bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 34 yaşındaki Kiplagat, Kenya'nın Eldoret kasabası yakınlarında bir arabanın içinde ölü bulundu.

Kiplagat'ın göğsünde ve boynunda bıçak yaraları olduğu belirtildi.

Kenya polis yetkililerinden Stephen Okal, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin iki şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti. Okal, zanlılardan birinin, cinayet aleti olduğu değerlendirilen bıçakla yakalandığını söyledi.

Kiplagat'ın neden öldürüldüğü bilinmezken, olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Kiplagat, Uganda'yı çeşitli Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları da dahil olmak üzere 3 bin metre engelli koşuda uluslararası alanda temsil etmişti.

01/01/2024 20:03
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TAGS: Benjamin Kiplagat, Kenya, SPOR
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