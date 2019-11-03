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34 yaşındaki fil, otomobili ezdi

Tayland’da, milli parkta aracıyla ilerleyen turist, filin gazabına uğradı

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03/11/2019

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34 yaşındaki fil, otomobili ezdi

Fotoğraf 29 Ekim 2019'da Tayland Khao Yai Milli Parkı'nda çekildi. Tayland’da, millli parkta otomobiliyle gezen turist, 34 yaşındaki bir erkek fille karşılaştı. Duea adlı 7 tonluk fili karşısında gören sürücü aracını durdurmayı başardı.    Sürücü yaya olarak kaçtı   Ancak fil durmak yerine aracın üzerine uzanmayı tercih etti.    Filin ezdiği araçta yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.   Sürücü, aracı ezilmeden birkaç saniye önce yaya olarak kaçmayı başardı.  

03/11/2019 15:24
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TAGS: 34 yaşındaki fil, otomobili ezdi, haber, kıbrıs,
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