34. Avrupa Film Ödülleri sahiplerini buldu

34. Avrupa Film Ödülleri’nde bu yıl "En İyi Film" ödülüne Srebrenitsa katliamını anlatan yönetmen Jasmila Zbanic’in "Quo Vadis, Aida?" adlı film layık görüldü.

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 34. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle çevrim içi yapıldı.

"En iyi film" ödülüne layık görülen Jasmila Zbanic’in "Quo Vadis, Aida?" adlı filmi, aynı zamanda, "En İyi Yönetmen" filmdeki rolüyle Jasna Duricic de "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

Yönetmen Zbanic ödülü, Srebrenitsalı anne ve kadınların yanı sıra öldürülen babalara, eşlere ve oğullara adadığını söyledi.

"En İyi Erkek Oyuncu" dalındaki ödülü "The Father" filmindeki rolüyle Anthony Hopkins alırken, "En İyi Senaryo" dalındaki ödülü de "The Father" filminin senaristleri Florian Zeller ve Christopher Hampton'e verildi.

"En İyi Komedi" dalındaki ödül Yngvild Sve Flikke’nin yönettiği "Ninjababy" filmine verildi.

Törende "En İyi Belgesel" ve "En İyi Animasyon" dallarında Jonas Poher Rasmussen’in yönettii "Flee" filmi ödüle layık görülürken, Danimarkalı yönetmen Susanne Bier de, dünyada Avrupa sinemasına katıklarından dolayı onurlandırıldı.

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13/12/2021 13:33