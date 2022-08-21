34. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

Ülkemiz milli yüzücülerinden Doğukan Ulaç bugün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince düzenlenen 34. Samsung Boğaziçi Açık Su Yüzme Maratonunda 48.13’lük derecesi ile birinci oldu.

İstanbul Boğazının iki yakası arasında 6.5 kilometre olarak gerçekleştirilen yarışta Doğukan kürsünün en üst basamağında yer buldu.

Bu yıl 34. kez gerçekleştirilecek yarış için Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndaki iskelede toplanan 1198'i yabancı 2441 yüzücü 3 vapurla yarışın başlayacağı Kanlıca Vapur İskelesi'ne götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yarış startını verdi. Yüzücüler sırayla iskeleden atlayarak, boğazın serin sularında yarışmaya başladı.

Kıtalararası yüzücü unvanı için yarışıyorlar

Dünyanın önde gelen yüzme organizasyonlarından Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 5 kıtadan 2400'ü aşkın yüzücüyü İstanbul Boğazı'nda bir araya getiriyor. Yarışmaya katılanların 700'ünün kadın olduğu bildirildi.

Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndaki etkinlik alanında son bulacak 6.5 kilometrelik yarışta yüzücüler, Asya'dan Avrupa'ya yüzerek, ''kıtalararası yüzücü'' unvanını kazanabilmek için mücadele edecek.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan organizasyon, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'da ''En iyi açık su yüzme organizasyonu'' seçilmişti.

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21/08/2022 12:19