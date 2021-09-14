340 kiloluk timsahın midesinde binlerce yıllık eserler bulundu

ABD’de işlenmiş et sektöründe çalışan Shane Smith, 340 kilogramlık bir timsahın midesinde binlerce yıllık eserler buldu.

Ölü hayvanların çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi gibi görevler üstlenen Smith, diğer meslektaşlarının, timsah vücutlarında ilginç nesneler bulduğuna dair haberler duymuştu.

Smith işte bu nedenle ölü bir timsahın midesine bakmaya karar verdi. Bunun ardından da hayvanın midesinde ok ucuna benzer bir nesne ve bir çekül buldu:

Herkes Noel hediyesi açıyormuşum gibi etrafta toplanmıştı.

Smith başlangıçta timsahın okla vurulduğundan şüphelendi. Ancak genellikle balık ağlarını aşağı çekmek için kullanılan ağır taş niteliğindeki çekülü görünce bunların daha özel nesneler olduğunu anladı.

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Uzmanların incelemesinin ardından ok ucu gibi görünen nesnenin aslında bugünkü şekliyle bir ok ucu olmadığı anlaşıldı. Nesne, binlerce yıl önce insanların mızrak fırlatmak için kullandığı ilkel bir silahın parçasıydı.

Jeolog James Starnes’in incelemelerinin ardından çekülün M.Ö. 1700 civarında yapıldığı ifade edildi.

Mızrak fırlatmak için kullanılan parçanınsa M.Ö. 6000 ila 5000 yıllarında yapıldığı düşünülüyor.

Starnes, "Çeküllerin o dönemde ne için kullanıldığına dair hiçbir fikrimiz yok" dedi ve ekledi:

Bunların bir önemi vardı kuşkusuz. Ama hiçbir fikrimiz yok. Sadece tahmin edebiliriz.

Timsahın bu nesneleri sindirime yardımcı olması için yuttuğu düşünülüyor. Zira uzmanlar timsahların bu amaçla ağır taşlar yuttuğunu söylüyor.

Mississippi Yaban Hayatı, Balıkçılık ve Parklar Timsah Programı koordinatörü Ricky Flynt, şu ifadeleri kullanıyor:

Kuşlar ve diğer sürüngenler gibi timsahlar da sindirime yardımcı olması için kum ve taş yutmasıyla bilinir.

Independent Türkçe, Sputnik International, CNN International

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14/09/2021 14:46