341 koronavirüs hastası iyileşerek taburcu oldu

Haber Kıbrıs Özel

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede geride bıraktığımız hafta 341 hasta iyileşerek taburcu oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında 45 bin 706 test yapıldı ve 219 pozitif vaka tespit edildi.

Vakalardan, 15’i yurtdışından gelirken, 43’ü temaslı olduğu için izole altındaydı. Yerel vaka sayısı ise 161 oldu. Tedavi gören 341 kişi iyileşti ve taburcu oldu. 517 olan aktif vaka sayısı da 405'e geriledi.

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17/05/2021 11:25