Rus askerden tanklı evlilik teklifi

Rusya'da bir asker, kız arkadaşına T-72B3 tipi tanklarla evlenme teklifi etti.

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14/02/2020

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Rus askerden tanklı evlilik teklifi

Rusya'da bir asker, kız arkadaşına evlilik teklifini 16 adet T-72B3 tankı kullanarak yaptı.

Zvezda televizyonunun paylaştığı videoda, Moskova Bölgesi’ndeki Alabino poligonunda iki tank bölüğünün kalp şeklinde dizildiği görülüyor.

Asker, kız arkadaşını ‘kalbin’ merkezine getirerek evlilik teklifi yapıyor. Genç kadın teklifi kabul ediyor.

Olay yerinde bulunan Zvezda muhabiri, çifte düğünlerini yazın yapılacak Tank Biatlonu sırasında yapmayı teklif etti.

14/02/2020 10:16
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TAGS: Rus, askerden, tanklı, evlilik, teklifi, haber, kıbrıs,
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