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KKTC Gazete Manşetleri (14 Şubat 2019)
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14/02/2019
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TAGS:
kktc
,
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haber
,
kıbrıs
,
şubat14
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Özersay, Mavroyannis’le görüştü
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HK KIBRIS
Seyitoğlu hırsızlıktan tutuklandı
HK KIBRIS
Sibel Siber Kıbrıs sorununu değerlendirdi, Akıncı’yı eleştirdi
HK KIBRIS
Tatar: Veremeyecek hesabım olmadı
HK KIBRIS
Erhürman Ankara'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluştu
HK KIBRIS
Elektrik kesintisi var
HK KIBRIS
KTHY Davası 26 Şubat’a ertelendi
HK KIBRIS
Özersay, Mavroyannis’le görüştü
HK KIBRIS
İşte kazanın detayları!
HK KIBRIS
Akıncı: Federasyondan vazgeçmeyiz
HK KIBRIS
Özersay: Sesimizi duyurmaya devam edeceğiz..
HK KIBRIS
Ölümlü kazada karar açıklandı
HK KIBRIS
Yine iş kazası! 17 yaşındaki genç yaralandı...
HK KIBRIS
Girne’de içki satış ruhsatı almak için son tarih açıklandı!
HK KIBRIS
Sendikal Platform: Hükümet özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak yasayı geçirmeli
HK KIBRIS
Doğa-İzder kış kampını gerçekleştirildi
HK KIBRIS
Doğa İzcilik Derneği, izci ve izci liderlerinden oluşan 50 kişilik ekip ile Gazimağusa Bedis'te çadırlı kış kampını gerçekleştirdi.
Çatalköy'de elektrik kesintisi
HK KIBRIS
Hür-İş, Hükümeti eleştirdi
HK KIBRIS
Töre: Limasol direnişi “Plevne müdafaası” olarak tarihte yerini aldı
HK KIBRIS
Sürücülerin Dikkatine!
HK KIBRIS
Başhekimlik Hayatını Kaybeden Demirbilek’le İlgili Açıklama Yaptı
HK KIBRIS
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimliği, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Filiz Demirbilek’le ilgili açıklama yaptı.
Mustafa Başel “Sevimli” Kız Çocuğunu Arıyor
HK KIBRIS
Anastasiadis İlk Kez 4 Temmuz’la İlgili Herhangi Bir Belge Olmadığını Kabul Etti
HK KIBRIS
KKTC’den Kaçak Tütün
HK KIBRIS
KKTC’den Güney Kıbrıs’a 7 Kaçak Mültecinin Daha Geçtiği İddia Edildi
HK KIBRIS
Tatar hükümeti eleştirdi...
HK KIBRIS
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar dün akşam Çatalköy”ü ziyaret etti.
Meclis Ekonomi Komitesi 5 tasarıyı onayladı
HK KIBRIS
Yönlüer’den İki Toplumlu Tartışma Paneli’ndeki Konuşmalara Tepki
HK KIBRIS
KTSO bünyesinde faaliyet gösteren YABEM eğitimlerine devam ediyor
HK KIBRIS
Savcı ve Savcı Yardımcısı Mevkileri İçin Dilekçe Kabul Ediliyor
HK KIBRIS
LTB 75 iş yerini denetledi
HK KIBRIS
Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 4-8 Şubat tarihleri arasında 75 iş yeri denetledi.
Erhürman ve Yıldırım görüştü
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Çeler, Sendikal Platform yetkilileri ile görüştü
HK KIBRIS
Meteoroloji Dairesi'nden Kuvvetli Yağış Uyarısı!
HK KIBRIS
Ataoğlu ile Arter Gazimağusa'yı konuştu
HK KIBRIS
Bafra Taksi Durağı Taksicileri İsyan Etti
HK KIBRIS
Bafra Taksi Durağı Birlik Asbaşkanı Ahmet Güzarı, vergilerin çok yüksek olmasına isyan ederek para kazanamadıklarını belirtti.
KTÖS, Töre ve Tatar'ın eleştirilerini yanıtladı
HK KIBRIS
'Kaçak işçiliğin önlenmesini sağlayacaktır'
HK KIBRIS
Ercan Havalimanı’nda bir tarih hayat buldu
HK KIBRIS
Hazine-Sen’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler’e destek
HK KIBRIS
Haber Kıbrıs ile BiP Haber Kanalı Cebinizde
HK KIBRIS
Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell 150 bini aşkın BiP kullanıcısını Haber Kıbrıs BiP HABER kanalı ile tanıştırıyor.
Lefkeli kadınlar taleplerini iletti
HK KIBRIS
'Kendini bu yükün altına tek başına koymamalıdır'
HK KIBRIS
Rıza Vuruşkan İçin Camilerde Mevlit Okunacak
HK KIBRIS
Pile’de haraç çetesine tutuklama
HK KIBRIS
8 bin balık doğaya geri döndürüldü
HK KIBRIS
Taşkent Doğa Parkı’nın 4 ay evvel kuruyan Kanlıköy barajından kurtardığı yaklaşık 8 bin balık doğaya geri döndürüldü.
Nami: Türkiye'ye doğal gaz konusunda bağlanmak istiyoruz
HK KIBRIS
İsrail Cumhurbaşkanı Anastasiadis’le Görüştü
HK KIBRIS
Başbakan Erhürman Ankara’da
HK KIBRIS
Meksika'da toplu mezarlarda 50 ceset bulundu
HK KIBRIS
Alişan ve eşi Buse Varol bebeklerini kucaklarına aldı
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Şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol sabırsızlıkla bekledikleri Burak'a kavuştu.
Milyarlarca kilometre uzaklıktaki dev fırtınalar görüntülendi
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Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafı: ‘Aslan Kardeşlerin Bağı’
Marihuana lolipopu yiyen adam, korkunç halüsinasyonlar görerek kalp krizi geçirdi
NASA: Dünya genelinde yeşil alan son 20 yılda yüzde 5 arttı
Rusya'da 80 yaşındaki kadın kiracısını parçalayıp buzdolabına koydu
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Instagram'ın mesaj özelliği masaüstüne geliyor!
LinkedIn Live ile canlı yayın yapacak
Neptün ve Uranüs'te dev fırtınalar!
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İnsanların köpek sevgisi, nasıl 200 canlı türünü yok olmanın eşiğine getirdi?
Obezitenin yol açtığı 11 sağlık problemi!
Sıla Gençoğlu ifade verdi
Uzman Psikolog Huriye Koruşan: Profesyonel Destek Almak Önemli
13 yaşında günde 1000 dolar kazanıyor
Milyonları bitiren piyango talihlisi, şimdi ağır işçilik yapıyor: 'Pişman değilim'
Sevgilinize bu hediyeyi almayın!
Aşk beyni gençleştiriyor
Damar sertliğine bitkisel çözümler
'Oyunlardaki şiddet gerçek hayata yansımıyor'
Teknoloji sayesinde yeni bir cinsel kimlik doğuyor
Çocukluk Çağı Kanserlerinde Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor
Sevgililer Günü için 10 'teknolojik' hediye önerisi
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Emine Ün adeta yıkıldı… Acı kayıp
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İlk katlanabilir telefonu için tarih verdi
Bebekler Sarılmayla Yıllar Sonra Genetiklerinde Değişim Görüyor
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4 Arka Kameraya Sahip Samsung Galaxy A9, Turkcell İletişim Merkezleri’nde
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Uzmanlar, insan vücudunda daha önce bilinmeyen 2000'den fazla bakteri türü buldu
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Microsoft: Internet Explorer'a web tarayıcısı demeyi bırakın!
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İklim değişikliği en büyük küresel tehdit olarak algılanıyor
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Milenyum kuşağı tehdit altında
En yüksek radyasyon seviyesine sahip akıllı telefonlar açıklandı
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Sevgililer Günü: Zorla çikolata almak istemiyorlar
Çekirdek yemek sivilce yapar mı?
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Hitler'in tablolarına açık artırmada alıcı çıkmadı
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Bakanlık iddialara yanıt verdi!
Mustafa Başel “Sevimli” Kız Çocuğunu Arıyor
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İşte kazanın detayları!
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