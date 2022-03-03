345 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti!

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03/03/2022

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345 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9524 olup, 345 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 651kişi taburcu edilmiştir.

121 kişi Lefkoşa, 99 kişi Girne, 79 kişi Gazimağusa, 24 kişi Güzelyurt, 14 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9524

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 345

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 345       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 651   

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.918.971

Toplam Vaka Sayısı: 69.490       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 65.025        

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3856        

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3809

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 197     

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   1317      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 176

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2608       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133079

03/03/2022 18:22
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TAGS: 345 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti!
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