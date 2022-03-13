KKTC'de 346 pozitif vakaya rastlandı
13/03/2022
KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 13 Mart 2022 korona tablosu şöyle;
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.579 olup, 346 pozitif vakaya rastlanmış, 358 kişi taburcu edilmiştir.
144 kişi Lefkoşa, 89 kişi Girne, 59 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
13 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.579
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 346
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 346
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 358
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.084.178
Toplam Vaka Sayısı: 73.353
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.538
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3613
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 28
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3579
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 178
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 174
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1922
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135637