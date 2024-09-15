349 sürücü rapor edildi, 51 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde 2 bin 288 araç sürücüsü kontrol edilirken, 349 sürücü rapor edildi, 51 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı raporlanan trafik suçları şöyle açıkladı:

“167 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 23 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 32 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5 sigortasız araç kullanmak, 2 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1 trafik ışıklarına uymamak, 93 diğer trafik suçları”