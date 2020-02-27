AKEL'den Mustafa Denizer’e ödül

AKEL’de uzun yıllar görev yapmış olan 85 yaşındaki Mustafa Denizer’e, dün AKEL tarafından ödül verildiği belirtildi.

Larnaka’da düzenlenen etkinlikte AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun konuşma yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, Kiprianu’nun konuşmasında Kıbrıs sorununa da değindiğini iletti.

Konuşmasında, vatanın yeniden birleşmesinin tek yolunun BM metinlerinde de belirtildiği üzere iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu ifade eden Kiprianu, bunun terk edilmesinin bölünmenin yolunu açacağını iddia etti.

Konuşmasında Kıbrıs Türk toplumuna da mesaj gönderen Kiprianu, Kıbrıs Türk toplumunun güçlü bir Türkiye’ye karşı durmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Kiprianu, Mustafa Denizer’in, hayatını Kıbrıs halkının mücadelelerine ve özellikle de Kıbrıslı Türklerle Rumların bir arada yaşamasına atfettiğini ifade etti.

27/02/2020 13:42