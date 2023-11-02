35 kişiye vatandaşlık verildi

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02/11/2023

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35 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 35 kişiye vatandaşlık verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vatandaşlık verilen isimler şöyle:

  1. OĞUZHAN CEBECİ
  2. EMRE ILIKKANLI
  3. AYŞEGÜL ŞAHİN
  4. MELİS YAZICIOĞLU
  5. MEHMET DAĞ
  6. ERSOY ÖNDER
  7. HALİL AKAR
  8. GÜLCAN AKTAN
  9. SEVCAN AKTAN
  10. NURCİHAN VENEDİK
  11. TAHA ATEŞ
  12. RUKİYE DİNÇAL
  13. VELİCAN GÖK
  14. EMİNE ORAN
  15. YUSUF SAMİ KARAALİ
  16. SONAY KANAT
  17. BÜLENT CAN ÖZKAYA
  18. HİCRAN KILIÇ
  19. HELİN SEL
  20. BERFİN SEL
  21. DİLA ŞİMŞEK
  22. MERYEM AKAR
  23. BAHAR KARAGÖL DELİOĞLU
  24. NURCAN AKA
  25. DENİZ AYDIN
  26. KÜBRA SAKAR
  27. ALİ TAHİR KAYABAŞI
  28. CUMA BAYIRL
  29. MUSTAFA KAYA
  30. RIGINA RAKHMATOVA
  31. SADIK EROL
  32. GÜLBAHAR KARA
  33. MİRAY AKAR
  34. ALİ ÇOLAK
  35. HAKAN EMRE ŞANVERDİ
02/11/2023 09:35
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TAGS: vatandaşlık
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