35 kişiye vatandaşlık verildi
02/11/2023
Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 35 kişiye vatandaşlık verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vatandaşlık verilen isimler şöyle:
- OĞUZHAN CEBECİ
- EMRE ILIKKANLI
- AYŞEGÜL ŞAHİN
- MELİS YAZICIOĞLU
- MEHMET DAĞ
- ERSOY ÖNDER
- HALİL AKAR
- GÜLCAN AKTAN
- SEVCAN AKTAN
- NURCİHAN VENEDİK
- TAHA ATEŞ
- RUKİYE DİNÇAL
- VELİCAN GÖK
- EMİNE ORAN
- YUSUF SAMİ KARAALİ
- SONAY KANAT
- BÜLENT CAN ÖZKAYA
- HİCRAN KILIÇ
- HELİN SEL
- BERFİN SEL
- DİLA ŞİMŞEK
- MERYEM AKAR
- BAHAR KARAGÖL DELİOĞLU
- NURCAN AKA
- DENİZ AYDIN
- KÜBRA SAKAR
- ALİ TAHİR KAYABAŞI
- CUMA BAYIRL
- MUSTAFA KAYA
- RIGINA RAKHMATOVA
- SADIK EROL
- GÜLBAHAR KARA
- MİRAY AKAR
- ALİ ÇOLAK
- HAKAN EMRE ŞANVERDİ