PSG'nın, Fransa Ligue 1'i şampiyon tamamlamasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde bir türlü beklenen başarıyı yakalayaması ve son olarak kulüp başkanı Nasır el-Halifi'nin oyuncuların performansını eleştirmesi üzerine Neymar'ın kulüpten ayrılması gündeme geldi. Buna rağmen Brezilyalının sözleşmesi 2027'ye kadar otomatikman uzadı.



Neymar, 1 Temmuz'dan itibaren otamatik yeni bir sezon için sözleşme uzatılması maddesini etkinleştirdi. Yeni sözleşme bilgileri önce L'Equipe, ardından Le Parisien gazetelerinde kamuoyuna duyuruldu.



Neymar'ın PSG ile sözleşmesi Mayıs 2021'de 2025'in ortasına kadar uzatılmıştı. Anlaşma metni Neymar'a iki kez sözleşme uzatma hakkı veriyordu ve Brezilyalı bunu önce 2026'ya, şimdi de 2027'ye kadar uzattı.



Ağustos 2017'den bu yana Fransız kulübünde yer alan Neymar, sözleşmesine sadık kaldığı takdirde 35 yaşına kadar haftada 700 bin Euro kazancak.

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03/07/2022 08:51