35 yaşındaki Daniel Noboa, Ekvador’un en genç devlet başkanı oldu

Ekvador devlet başkanı seçimlerini ilk turda sürpriz bir sonuçla ikinci tura kalmayı başaran genç işadamı Daniel Noboa Azin kazandı.

Kendisini merkez solda tanımlayan ve Ulusal Demokratik Hareket Partisi’nin desteğini alan Noboa, oyların yüzde 52,28’ini alarak, 35 yaşında Ekvador’un en genç devlet başkanı oldu. Solcu Halk Devrimi adayı Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 47,72'sini aldı.

Ülkenin en zengin işadamı ve eski devlet başkanı adayı Alvaro Noboa’nun veliahttı olan genç başkan, Harvard’ta kamu yönetimi okudu ve ulusal mecliste ekonomik kalkınma komisyonu başkanlığı görevini yürüttü.

Noboa seçim sonucunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “seçmenlerin güvenlik ve istihdamdan yana tercih yaptıklarını ve yolsuzlukların cezasız kalmayacağı bir Ekvador vurgusu” yaptı.

Noboa’nın ilk turda en yakın rakibinden yüzde 10,14 daha düşük oy almasına rağmen, sekiz haftada rakibine üstünlük sağlamayı başarmasındaki ana unsurun, genç başkanın mevcut ekonomik krize çözüm bulma ve ülkede artan suçla mücadele yöntemleri noktasında seçmenleri ikna etmiş olması gösteriliyor.

Noboa’nın ülkedeki suç oranlarını azaltmak için yaptığı vaatler arasında yolsuzlukla mücadele, suçluların cezalandırılmasından çok suçu önleyici politikaların hayata geçirilmesi; yargı ve infaz sisteminde ciddi reformlar; cezaevlerinde kontrolü ele almak, altyapı çalışmaları yapmak ve infaz memurlarının eğitimini iyileştirmek; gecekondularda güvenliği sağlamak ve suçu önlemek için teknolojik ekipmanların kurulduğu istihbarat merkezlerinin kurulması gibi başlıklar bulunuyor.

Son aylarda benzeri görülmemiş güvenlik kriziyle karşı karşıya kalan yetkililer, seçim güvenliği için asker ve polislerden oluşan yaklaşık 100 bin kişiyi görevlendirmişti.

Seçimleri takip etmek üzere uluslararası gözlemcilerden 300 kişinin de hazır bulunduğu bildirilmişti.