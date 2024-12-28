35 yaşındaki Haşim Acarca hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin 35 yaşındaki Haşim Acarca dün sabah saat 07.10 sıralarında kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Acarca’nın (E-35), cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Mustafa Sağlam’ın kan ve doku örnekleri alındı

Ayrıca, Derince’de geçen salı günü kaldığı ikametgah içerisinde ölü bulunan Mustafa Sağlam’ın (E-52), yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı, ölüm sebebi ileri tetkiklerin sonucunda tespit edilecek.