35 yaşındaki Hüseyin İçöz hayatını kaybetti

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Hüseyin İÇÖZ(E-35), otelin restoran bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:16.07. 2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Hüseyin İÇÖZ(E-35), otelin restoran bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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17/07/2022 11:32