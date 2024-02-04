350 milyon yıllık ağaç fosili bilim insanlarını şaşkına çevirdi

Kanada'da keşfedilen ağaç fosili, bilim insanlarını şaşkınlığa uğrattı.

Ülkenin doğusundaki Yeni Brunswick eyaletinde yer alan Norton şehrindeki bir taş ocağında bulunan fosil, 350 milyon yıl öncesine ait.

Bilim insanları, bu ağacın meydana gelen büyük bir depremle adeta "diri diri gömüldüğünü" söyledi.

Bilimsel dergi Current Biology'de dün yayımlanan araştırmanın ortak yazarlarından Matthew Stimson, "Deprem olduğunda bu ağaçlar canlıydı. Depremden sonra çok hızlı bir şekilde gölün dibine gömüldüler ve sonra göl normale döndü" dedi.

ABD'deki Colby College'dan jeoloji uzmanı Robert Gastaldo, "zaman kapsülü" diye nitelediği fosillerin dünyanın Paleozoyik dönemdeki oluşumuna dair bilgi sağlayabileceğini belirtti.

251.9 ila 541 milyon yıl önceye denk gelen Paleozoyik dönemde henüz dinozorlar yoktu. Çalışmada yer almayan Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden Peter Wilf, tam bir ağaç fosili bulmanın, bütünlüklü bir dinozor fosili bulmaktan çok daha zor olduğunu söyledi.

Gastaldo, Latince adı sanfordiacaulis densifolia olan ağacın boyunun yaklaşık 4,5 metre uzunluğunda, taç kısmınınsa yaklaşık 5,5 metre çapında olduğunu belirtti.

Akademisyen, şimdiye dek Paleozoyik dönemden taç kısmı da muhafaza edilmiş yalnızca 6 ağaç fosilinin bulunduğuna dikkat çekerek keşif karşısında "şaşkına döndüklerini" söyledi.

Fosilde yaptıkları incelemelerde, ağacın palmiyeye benzediğini ve yaklaşık 250 yaprağı olduğunu tahmin ettiklerini belirten bilim insanı, her yaprağın 1,7 metre uzunluğunda olabileceğini ifade etti.

Araştırmaya katılmayan Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'den paleobotani uzmanı Cindy Looy da "Bu ağacın altında dursaydınız, büyük ihtimalle size devasa bir şemsiye gibi görünürdü. Yaprakları neredeyse ışık geçirmezdi. Alışılmadık ve oldukça havalı bir bitki" ifadelerini kullandı.



Independent Türkçe