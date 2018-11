Diyabet hastalarına 'elektrikli ayakkabı'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Kanaan, Erciyes Teknopark bünyesinde "Sanotek" adlı bir şirket kurarak diyabethastalarının muzdarip olduğu ayaklarda yanma, batma ve karıncalanmanın önlenmesi için çalışma yaptı. Kanaan, bu kapsamda ayakkabıların içine yerleştirilebilen özel bir tabanlık tasarladı.



Tens cihazının fonksiyonlarını yerine getiren tabanlık, hastaların sabit bir mekana bağlı kalmadan her ortamda tedavi olmalarına imkan sağlayacak.



Kanaan, insanların artık diyabet ile daha erken yaşlarda tanıştığına işaret ederek, bu hastalığa sahip kişilerin ayaklarda yanma, batma ve ağrı gibi anormal hisler yaşadıklarını, bu şikayetlerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.



Hastaların tedavileri için iki temel alternatif tedavi yöntemi olduğunu anlatan Kanaan, şunları söyledi:



"Biri ilaç tedavisi ancak yan etkileri sıkıntı yaratıyor. İkincisi ise ayak altına düşük güçte elektrik şoku vermek. Bu ikinci tedavi yöntemini hastanın her zaman, her koşulda kullanabileceği bir formata sokmak istedik. Diyabet hastalarının mobil yaşam tarzına uyum sağlayacak şekilde giyilebilir bir tens cihazı tasarladık. 'TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Destek Programı' kapsamında destek aldık. Tens cihazları daha ço k klinik ortamlarda ya da evlerde hastanın hareketini kısıtlayıcı şekilde, kullanım zorluğu olan cihazlar. Piyasada giyilebilir şekilde hastayı tedavi edici bir tens cihazı yok. "



Prototipini yaptıkları, ayakkabıya yerleştirilen tabanlık içindeki tensin üretilmesiyle piyasada büyük bir boşluğu dolduracaklarına dikkati çeken Kanaan, bu elektro tabanlığı, hastanın toplu taşımada, iş yerinde, her ortamda rahatlıkla kullanabileceğini kaydetti.



Kanan, klinik ve patent çalışmalarının sürdüğünü, yakın zamanda yatırımcılar vasıtasıyla ürünü medikal bir cihaz olarak piyasaya sürmeyi hedeflediklerini bildirdi.



"2040 YILINDA 600 MİLYON DİYABET HASTASI OLACAK"



Projenin klinik çalışmalarına danışmanlık yapan ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan ise diyabetin pek çok organı, özellikle gözleri ve böbrekleri olumsuz etkilediğini aktardı.



Yapılan bir araştırmaya göre 2040 yılında dünyada yaklaşık 600 milyon kişinin diyabetli olacağının tahmin edildiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Diyabet hastalarında en sık karşılaştığımız problem, omurilikten çıkıp vücuda dağılan sinirlerin olumsuz etkilenmesi. Bu etkilenme sonucu sıklıkla ayaklarda yanma, batma, hissizlik ortaya çıkıyor. İleride 600 milyon diyabetlinin yarısının nöropatileri olacağı tahmin ediliyor. Yani sinir hasarları. Bu semptomları ortadan kaldıracak, daha etkin tedavi modellerine ihtiyaç var. Tüm dünyada da bu yönde araştırmalar var. Uygulanacak yöntem, sinir sisteminin dışarıdan bir enerjiyle uyarılması, manyetik olabilir, elektriksel olabilir. Sinir sistemi zaten elektrikle çalışan bir düzenek. Onun enerjitik bir aktivitesi var. Bu aktivitedeki bozulmaları yine benzer bir yöntemle gidebiliriz."



Erdoğan, bu yöntemin ilk 1960'larda kullanılmaya başlandığını ve işe yaradığının bilimsel olarak kanıtlandığını dile getirdi.



Yöntemin Dr. Kanaan'ın geliştirdiği tasarımla bugünün hızlı yaşantısına uygun hızlı bir tedavi olacağını ifade eden Erdoğan, "İnsanlar tedavi görürken günlük yaşantıdan kopmak istemiyor. Bu proje bunu destekliyor. İnşallah sonuçlanınca hem ülkemizin hem de dünyanın hizmetine sunulup diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracaktır." diye konuştu.