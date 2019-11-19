Özersay: Bu bir provakasyondur

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Haber Kıbrıs Web Tv’de Hüseyin Ekmekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs Programına konuk oldu.

Güney Kıbrıs’ta ELAM’ın KKTC bayrağını yakmasını eleştiren Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konuyu, Rum lider Anastasiadis’i arayarak Kıbrıs Türk halkının rahatsızlığını aktarması gerektiğini söyledi. Özersay’ın konuşması şöyle: Siyasal iktidarın tavrı tutumu, yaşananların caydırıcı olmamasına neden olacak. Kıbrıs Rum liderliğinin olayı ciddiye almasını bekledik. Biz Dışişleri bakanlığı olarak BM ile görüşüyoruz. 2 yanlış bir doğru etmez yapılan davranış ilkeldir. Ciddi bir saygısızlıktır. Bu bir provakasyondur. Biz de aynısını yaparsak aynı yanlışı tekrar etmiş oluruz. Atatarük ilke ve inkılaplarını bu kadar önemseyen halk olarak bu tür yanlışları yapmamamız gerek. Öncelikle kendi içimizde kınamıyoruz, benim Spehar ile bir görüşmem olacak yapacağımız görüşmeler ile bu durumu aktaracağız. Bu olaylar New York’ta kayıt ediliyor. 2 liderin görüşmesinde de bu olay gündeme gelmeli. Cumhurbaşkanı Akıncı, bu konudaki rahatsızlığını, Kıbrıs Rum liderine aktarılması gerek.

19/11/2019 10:14