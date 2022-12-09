36 yaşındaki şahıs aranıyor!

Dikmen sakini 36 yaşındaki Yasır IQBAL'ın 7 Aralık 2022 tarihinden beri çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldığı, kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Kayıp Yasır IQAL aranmakta olup, polis soruşturması devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 08.12.2022 tarihinde Polise verilen bilgide; 07.12.2022 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Dikmen’de sakin Yasır IQBAL(E-36)’ın çalışmakta olduğu iş yerinden ayrıldığı, kendisinden haber alınamadığı ve halen geri dönmediği bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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09/12/2022 08:40