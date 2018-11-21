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"Hububat Hastalık ve Zararlıları El Rehberi" tanıtımı yarın yapılacak

11.00’de başlayacak el kitabı tanıtımı ve seminere, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katılacak.  

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21/11/2018

"Hububat Hastalık ve Zararlıları El Rehberi" tanıtımı yarın yapılacak

 Tarımsal Araştırma Enstitüsü yarın, Hububat Hastalık ve Zararlıları El Rehberi’nin tanıtımını yapacak, ayrıca konuyla ilgili seminer düzenleyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda saat 11.00’de başlayacak el kitabı tanıtımı ve seminere, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katılacak.  

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kitapçık; hububat tarımıyla uğraşan çiftçilerin üretim aşamasında karşılaşabilecekleri hastalık ve zararlıları kolaylıkla tanımalarını sağlayacak şekilde 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırlandı. 

Kitapçığın, üreticilerin karşılaştıkları hastalık ve zararlılarla mücadelede neler yapılması gerektiği konusunda yardımcı olabilecek nitelikte olduğu belirtildi.
 
Kitapçığın hazırlanmasında  emeği geçen Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, Dr. Hakan Hekimhan ve  Ziraat Yüksek Mühendisi Ayda Konuksal da el rehberinin tanıtımında ve seminerde hazır bulunarak, genel bilgilendirme yapacaklar.

Tanıtım ve seminer, tüm üreticilere açık olacak.

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TAGS: hububat, haber, kıbrıs, seminer, tanıtım,
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