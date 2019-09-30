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İran: ABD, siber saldırı başlattı

İran'dan, "ABD siber saldırı başlattı" iddiası geldi ve "Milyonlarca insan ölebilir" vurgusu yapıldı.

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30/09/2019

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İran: ABD, siber saldırı başlattı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Tahran’a karşı siber savaş açtığını belirtti.

NBC’ye konuşan Zarif, “ABD, nükleer tesislerimize, milyonlarca insanı öldürebilecek çok tehlikeli ve sorumsuz bir şekilde saldırarak bu siber savaşı başlattı” dedi.

“ABD, başlattığı hiçbir savaşı bitiremiyor” diyen İranlı bakan, ABD Başkanı Donald Trump idaresine, Orta Doğu’daki çatışmaları zorla çözmeye çalışmama çağrısında bulundu.

30/09/2019 08:27

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TAGS: İran, ABD, siber, saldırı, başlattı, haber, kıbrıs,
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