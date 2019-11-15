Bataryaların ömrünü uzatan çipli sistem

Elektronik cihazların en büyük sorunlarından birisi de elbette bataryalarının çok kısa bir süre içerisinde bitmesidir. Uzun bir süredir lityum iyon pillerine mecbur kalan teknoloji şirketleri, yeni batarya türleri deniyor. Bu batarya türleri içerisinde henüz kullanıma uygun olanı bulunmuyor.

ABD’de bulunan “California San Diego University” bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yeni bir batarya üretmedi. Ancak bunun yerine daha çok bataryaların ömrünü uzatabilecek yeni bir sistem geliştirdi.

Bu sistem tamamen çip ile kullanılabiliyor. Basit bir örnek vermek gerekirse, bu sistemi telefonunuzda kullandığınızda yaklaşık olarak %60 civarında bir tasarruf sağlamış olursunuz. Bataryaların ömrünü uzatan bu çipli sistem sadece elektronik cihazlarınız kullanıldığında devreye giriyor Böylece kullanılan elektronik cihazlar uyku modunda kalıyor. Şimdilik nesnelerin interneti ile kullanılan cihazlarda etki yaratabilen bu sistem ilerleyen zamanlarda bütün cihazlara gelecek.

Bataryalar ile ilgili geliştirilen teknolojiler emekleme çağında. Yakın bir zaman sonra çok daha farklı sistemlerin geliştirilmesi bekleniyor. Sizce bataryaların kullanım süresi yeterli mi?

15/11/2019 16:18